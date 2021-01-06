18
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
"تسهيلات تمويلية" بأكثر من مليار دولار من الولايات المتحدة للسودان
Lebanon 24
06-01-2021
|
20:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقع السودان والولايات المتحدة خلال زيارة لوزير الخزانة الأميركي اتفاقا يوفر للخرطوم تسهيلات تمويلية من البنك الدولي تزيد عن مليار دولار سنوياً على ما أفادت وزارة المالية السودانية الأربعاء.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها "وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الخزانة الأميركية لتوفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي، والتي ستمكن السودان من الحصول على ما يزيد عن مليار دولار سنويًا من البنك الدولي لأول مرة منذ 27 عامًا".
ويعاني السودان نقصا مزمنا في العملة الصعبة وتضخما متسارعا أثرا على القوة الشرائية لجميع الطبقات الاجتماعية.
وتقدر ديونه الخارجية بحوالى 60 مليار دولار.
وشطبت الولايات المتحدة رسميا السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في 14 كانون الأول، وأعلنت الخرطوم تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
ووافق السودان على هذه الخطوة في أكتوبر لكنه قال إنها لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة برلمان لم يتم تشكيله بعد.
يذكر أن الجيش السوداني أطاح عمر البشير في نيسان 2019، بعد أربعة أشهر من تظاهرات ضد حكمه وبعد 30 عاما على توليه السلطة في انقلاب دعمه الإسلاميون.
وسعت الإدارة العسكرية-المدنية المشتركة المكلفة بالإشراف على المرحلة الانتقالية، إلى إنهاء وضع البلاد كدولة مارقة من خلال إقامة علاقات أوثق مع الولايات المتحدة.
المصدر: فرانس برس
الأكثر قراءة
الدولار يقفز في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته المستجدة
Lebanon 24
الدولار يقفز في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته المستجدة
08:34 | 2021-01-06
06/01/2021 08:34:09
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها 28 دولاراً.. هذه مواصفات كمامة بن سلمان التي أثارت ضجة (صورة)
Lebanon 24
سعرها 28 دولاراً.. هذه مواصفات كمامة بن سلمان التي أثارت ضجة (صورة)
08:00 | 2021-01-06
06/01/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب دولار السوق السوداء الى ارتفاع.. وهذا ما سجله بعد ظهر الاربعاء
Lebanon 24
لهذا السبب دولار السوق السوداء الى ارتفاع.. وهذا ما سجله بعد ظهر الاربعاء
15:54 | 2021-01-06
06/01/2021 03:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مرعب في البداوي.. هذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مرعب في البداوي.. هذا ما حصل (فيديو)
15:23 | 2021-01-06
06/01/2021 03:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الإعلام تعمّم الكورونا!
Lebanon 24
وزيرة الإعلام تعمّم الكورونا!
06:21 | 2021-01-06
06/01/2021 06:21:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
21:00 | 2021-01-06
السعودية ترفع أسعار الخام لآسيا في شباط
19:00 | 2021-01-06
"فورين بوليسي" تكشف: هذا ما ينتظر الاقتصاد العالمي في 2021!
15:54 | 2021-01-06
لهذا السبب دولار السوق السوداء الى ارتفاع.. وهذا ما سجله بعد ظهر الاربعاء
14:34 | 2021-01-06
بيان عن نقابة السوبرماركت بخصوص الاقفال!
14:00 | 2021-01-06
بعد إعلان السعودية الخفض الطوعي للإنتاج.. أسعار النفط بأعلى مستوى منذ شباط!
13:28 | 2021-01-06
المزارعون: لتمديد إقفال أسواق الجملة حتى السادسة مساء
فيديو
سرقة مصرف على يد مسلح مقنع.. شاهدوا كيف دخل ونفذ العملية
Lebanon 24
سرقة مصرف على يد مسلح مقنع.. شاهدوا كيف دخل ونفذ العملية
09:00 | 2021-01-06
07/01/2021 03:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يحسم الجدل حول سبب وفاة حاتم علي.. هذا ما كشفه (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يحسم الجدل حول سبب وفاة حاتم علي.. هذا ما كشفه (فيديو)
15:00 | 2021-01-05
07/01/2021 03:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميلان" يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك "بينفينتو" (فيديو)
Lebanon 24
"ميلان" يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك "بينفينتو" (فيديو)
21:00 | 2021-01-04
07/01/2021 03:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact