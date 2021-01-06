إقتصاد

"تسهيلات تمويلية" بأكثر من مليار دولار من الولايات المتحدة للسودان

Lebanon 24
06-01-2021 | 20:56
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وقع السودان والولايات المتحدة خلال زيارة لوزير الخزانة الأميركي اتفاقا يوفر للخرطوم تسهيلات تمويلية من البنك الدولي تزيد عن مليار دولار سنوياً على ما  أفادت وزارة المالية السودانية الأربعاء.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الخزانة الأميركية لتوفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي، والتي ستمكن السودان من الحصول على ما يزيد عن مليار دولار سنويًا من البنك الدولي لأول مرة منذ 27 عامًا".

ويعاني السودان نقصا مزمنا في العملة الصعبة وتضخما متسارعا أثرا على القوة الشرائية لجميع الطبقات الاجتماعية.

وتقدر ديونه الخارجية بحوالى 60 مليار دولار.

وشطبت الولايات المتحدة رسميا السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في 14 كانون الأول، وأعلنت الخرطوم تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

ووافق السودان على هذه الخطوة في أكتوبر لكنه قال إنها لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة برلمان لم يتم تشكيله بعد.

يذكر أن الجيش السوداني أطاح عمر البشير في نيسان 2019، بعد أربعة أشهر من تظاهرات ضد حكمه وبعد 30 عاما على توليه السلطة في انقلاب دعمه الإسلاميون.

وسعت الإدارة العسكرية-المدنية المشتركة المكلفة بالإشراف على المرحلة الانتقالية، إلى إنهاء وضع البلاد كدولة مارقة من خلال إقامة علاقات أوثق مع الولايات المتحدة.
المصدر: فرانس برس
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