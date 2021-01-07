دعاية مجانية من بن سلمان.. شركتان استفادتا من "قمة العلا" بلا تعب (فيديو وصور)

قال مغرودن إن شركتين عالميتين استفادتا من "قمة العلا" دون أي تعب بعد أن عرض ولي العهد السعودي منتوج كل منهما على الملايين ممن تابعوا مجريات قمة المصالحة الخليجية في محافظة العلا.



وأثارت كمامة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي كان يرتديها خلال "قمة العلا" الثلاثاء في السعودية، تفاعل الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل أمير دولة قطر تميم بن حمد في محافظة #العلا



وبعد هذا الحضن التاريخي لا يسعنا الا ان نقول:

تبارك يا خليجنا

🇸🇦 🇶🇦 🇰🇼 🇴🇲 🇧🇭 🇦🇪



وبإذن الله يكون لم الشمل ووحدة الصف في #القمة_الخليجية_في_العلا أول بشائر الخير لعام 2021pic.twitter.com/pzgOSwPore — Ebrahim AlMunif (@altamimi14) January 5, 2021



وقال أحد الناشطين الذي نشر صورة بن سلمان يقود سيارته وإلى جانبه أمير قطر تميم بن حمد، إنه من المرجح أن هذا الصنف من الكمامات قد بيع بالكامل.



ووفق ما أورد موقع "سي إن إن"، فإن الكمامة من نوع "air queen" مصنوعة من مواد "نانو فايبر" من قبل شركة في كوريا الجنوبية، ويبلغ سعرها 7.50 دولار للكمامتين.



وقال أحد الناشطين الذي نشر صورة بن سلمان يقود سيارته وإلى جانبه أمير قطر تميم بن حمد، إنه من المرجح أن هذا الصنف من الكمامات قد بيع بالكامل.ووفق ما أورد موقع "سي إن إن"، فإن الكمامة من نوع "air queen" مصنوعة من مواد "نانو فايبر" من قبل شركة في كوريا الجنوبية، ويبلغ سعرها 7.50 دولار للكمامتين.