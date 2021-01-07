دعاية مجانية من بن سلمان.. شركتان استفادتا من "قمة العلا" بلا تعب (فيديو وصور)

سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل أمير دولة قطر تميم بن حمد في محافظة #العلا
وبعد هذا الحضن التاريخي لا يسعنا الا ان نقول:
تبارك يا خليجنا
🇸🇦 🇶🇦 🇰🇼 🇴🇲 🇧🇭 🇦🇪
وبإذن الله يكون لم الشمل ووحدة الصف في #القمة_الخليجية_في_العلا أول بشائر الخير لعام 2021pic.twitter.com/pzgOSwPore
— Ebrahim AlMunif (@altamimi14) January 5, 2021
سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل أمير دولة قطر تميم بن حمد في محافظة #العلا
وبعد هذا الحضن التاريخي لا يسعنا الا ان نقول:
تبارك يا خليجنا
🇸🇦 🇶🇦 🇰🇼 🇴🇲 🇧🇭 🇦🇪
أكثر شركتين استفادت من #القمة_الخليجية_في_العلا بدون أي تعب هي إيركوين للكمامات ولكزس!
شيكوا لي ياشباب، ما شفتوا #قهوة_جبلية على الطاولات؟ 🤨
— 🇸🇦 علي محمد شنيمر (@sheneamer) January 5, 2021
أكثر شركتين استفادت من #القمة_الخليجية_في_العلا بدون أي تعب هي إيركوين للكمامات ولكزس!
شيكوا لي ياشباب، ما شفتوا #قهوة_جبلية على الطاولات؟ 🤨