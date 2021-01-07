إقتصاد

مصر تثبت أسعار المحروقات لمدة 3 أشهر

Lebanon 24
07-01-2021 | 18:00
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أعلنت الحكومة المصرية تثبيت أسعار المنتجات البترولية في البلاد لمدة 3 أشهر، للحفاظ على استقرار أسعار السوق وسط ظروف جائحة فيروس كورونا.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، والمعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع المنتجات البترولية في السوق المحلي والإبقاء على الأسعار الحالية السائدة للربع الأول (كانون الثاني إلى اذار 2021)، وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلى في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.

وكانت اللجنة ثبتت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة خلال الأشهر الثلاثة من (تشرين الاول حتى كانون الاول) 2020، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة 6.25 جنيه (0.4 دولار) للتر البنزين 80، و7.50 جنيه (0.41 دولار) للتر البنزين 92، و8.50 جنيه (0.54 دولار) للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.

وتم ذلك التثبيت وفقا للتطور الذي يحدث للمحددين الرئيسيين وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
المصدر: سكاي نيوز
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