إقتصاد

ثروته تقدّر بـ185 مليار دولار.. إيلون ماسك يصبح أغنى أغنياء العالم

Lebanon 24
07-01-2021 | 21:00
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أصبح إلون ماسك صاحب شركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية الخميس أغنى أغنياء العالم بفضل ارتفاع سعر أسهم مجموعته  في البورصة على ما ذكرت وكالة "بلومبرغ نيوز".

ومع الارتفاع الكبير في سعر سهم تيسلا التي يملك 18% منها في البورصة، تجاوز رجل الأعمال البالغ 49 عاماً صاحب مجموعة "أمازون" جيف بيزوس الذي كان أثرى أثرياء العالم منذ العام 2017.

ويملك إلون ماسك كذلك شركة "سبايس إكس" لتكنولوجيا الفضاء المتعاقدة مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لإرسال رحلات مأهولة وأخرى لنقل المؤن إلى محطة الفضاء الدولية.

وقدّرت محطة "سي أن بي سي" التلفزيونية الأميركية ثروة إلون ماسك بحوالى 185 مليار دولار.
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