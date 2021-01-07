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إقتصاد
الدولار يتراجع في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
07-01-2021
|
20:06
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سجل سعر صرف الدولار تراجعاً، مساء اليوم في السوق السوداء، إذ بلغ مساء اليوم 8600 ليرة لبنانية للمبيع و 8650 ليرة لبنانية للشراء.
وكان سعر الدولار قد تراوح صباحاً بين 8680 و 8730 ليرة لبنانية.
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