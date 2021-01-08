16
o
بيروت
11
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
11
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
مخاوف من عدم القدرة على وقف ارتفاع الدولار.. مصدر اقتصادي يحذر
Lebanon 24
08-01-2021
|
06:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "الأخبار": "كل شيء يشير إلى أن الأزمة السياسية مرشّحة للاستمرار أسابيع وأشهرا. لكن هل يحتمل الوضع في البلد مزيداً من التأخير؟ تؤكد مصادر اقتصادية مطّلعة أن الدعم بعد ترشيده، يفترض أن يكفي لأشهر عدة، وبالتالي لا مشكلة في هذا الجانب، لكن المشكلة الفعلية تتمثل بأمرين: عدم القدرة على وقف انهيار سعر صرف الليرة والزيادة المستمرة في أعداد العاطلين عن العمل. ولذلك، يؤكد المصدر أن على الحكومة أن تتولى مسؤولياتها وتعمد إلى صرف القرض الذي وافق عليه البنك الدولي لصالح برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، مشيراً إلى أن توزيع المبلغ الذي يفوق ٢٥٠ مليون دولار على الأسر المشمولة بالبرنامج، يمكن أن يساهم في لجم الارتفاع المستمر في سعر الدولار".
تابع
الأكثر قراءة
صور جديدة لنصرالله من خطوبة حفيدته تهزّ مواقع التواصل.. هذه التفاصيل
Lebanon 24
صور جديدة لنصرالله من خطوبة حفيدته تهزّ مواقع التواصل.. هذه التفاصيل
21:43 | 2021-01-07
07/01/2021 09:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حي السلّم يشتعل.. إشتباكات عنيفة بين "المعلومات" و مطلوبين
Lebanon 24
حي السلّم يشتعل.. إشتباكات عنيفة بين "المعلومات" و مطلوبين
20:16 | 2021-01-07
07/01/2021 08:16:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيكون مصير وسام صباغ السجن؟
Lebanon 24
هل سيكون مصير وسام صباغ السجن؟
16:33 | 2021-01-07
07/01/2021 04:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توفيت جرّاء مضاعفات بعد خضوعها لجراحة.. الموت يفجع ريتا حرب بوالدتها
Lebanon 24
توفيت جرّاء مضاعفات بعد خضوعها لجراحة.. الموت يفجع ريتا حرب بوالدتها
12:32 | 2021-01-07
07/01/2021 12:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يتراجع في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يتراجع في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
20:06 | 2021-01-07
07/01/2021 08:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
08:38 | 2021-01-08
بعد تراجعه مساء أمس.. هكذا افتتح الدولار في السوق السوداء
08:25 | 2021-01-08
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الجمعة
07:00 | 2021-01-08
اقتراح مجلسٍ للنقد ليس الحل.. هذا ما قاله خبير دولي عن لبنان
23:00 | 2021-01-07
سجّل رقما قياسيا جديدا في 2020.. عجز الميزانية الأميركية قد يبلغ 2.3 تريليون دولار العام الحالي
21:00 | 2021-01-07
ثروته تقدّر بـ185 مليار دولار.. إيلون ماسك يصبح أغنى أغنياء العالم
20:06 | 2021-01-07
الدولار يتراجع في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
فيديو
بداية مخيّبة لمدرب "سان جيرمان " الجديد في الدوري الفرنسي (فيديو)
Lebanon 24
بداية مخيّبة لمدرب "سان جيرمان " الجديد في الدوري الفرنسي (فيديو)
21:00 | 2021-01-07
08/01/2021 09:04:21
Lebanon 24
Lebanon 24
كلمات غريبة تفوهت بها امرأة الكابيتول قبل أن تلفظ أنفاسها (فيديو)
Lebanon 24
كلمات غريبة تفوهت بها امرأة الكابيتول قبل أن تلفظ أنفاسها (فيديو)
14:48 | 2021-01-07
08/01/2021 09:04:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"كلاسيكو إيطاليا".. "يوفنتوس" يسحق "ميلان" في عقر داره! (فيديو)
Lebanon 24
"كلاسيكو إيطاليا".. "يوفنتوس" يسحق "ميلان" في عقر داره! (فيديو)
10:30 | 2021-01-07
08/01/2021 09:04:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact