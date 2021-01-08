إقتصاد

للمرة الأولى في تاريخها.. سعر قياسي لـ"البيتكوين"

Lebanon 24
08-01-2021 | 10:00
A-
A+
Doc-P-782204-637456940594265032.jpg
Doc-P-782204-637456940594265032.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حطمت البيتكوين، أمس الخميس، حاجز الـ40 ألف دولار، وهو مستوى قياسي تصله العملة الرقمية لأول مرة في تاريخها.

ووصلت العملة الرقمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 40188 دولارا في حوالي الساعة 1:15 مساء الخميس (التوقيت الشرقي).
وارتفعت قيمة العملة المشفرة بنسبة تزيد عن 30 في المئة منذ بداية عام 2021، كما ارتفعت في الأشهر الـ12 الماضية بنسبة وصلت إلى 400 في المئة.
وبعد هذه القفزة الكبيرة، لم يعد خبراء الاقتصاد يستبعدون أن تصل البيتكوين إلى 100 أو 150 ألف دولار، ولما لا 200 ألف دولار، خلال الخمس إلى العشر سنوات المقبلة.

وقال موقع "سي إن بي سي" الأميركي إن الارتفاع الصاروخي ساعد على رفع القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة بالكامل فوق تريليون دولار لأول مرة.

ويرى المحللون أن "الرغبة في المخاطرة" في شراء البيتكوين "لا تزال ثابتة"، مرجحين "تسجيل مزيد من المستويات غير المسبوقة في ضوء دينامية الأسعار".
وبدأت هذه الطفرة نهاية أكتوبر بإطلاق شركة المدفوعات الإلكترونية العملاقة "بايبال" خدمة شراء وبيع ودفع بالعملات المشفرة.
إضافة إلى هذه الخدمة المخصصة للأفراد، فإنّ صناديق الاستثمار تهتم بشكل متزايد بهذا الأصل الذي يتصف بتحركات أسعار مفاجئة، وذلك رغم الحذر الذي ساد مدة طويلة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2021-01-08
08:38 | 2021-01-08
08:25 | 2021-01-08
07:00 | 2021-01-08
06:23 | 2021-01-08
23:00 | 2021-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website