إقتصاد

بعد الحديث عن تحرير سعر الصرف.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟

Lebanon 24
09-01-2021 | 09:16
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يتم التداول صباح اليوم السبت بتسعيرة صرف للدولار تتراوح ما بين 8580 و8630 ليرة لكل دولار في السوق الموازية، وهو سعر الإقفال مساء أمس.  

 

وفي تصريحاتٍ هي الاولى من نوعها، كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس الجمعة أنّ سعر الصرف سيُحرَّر ليحددّه السوق، وزمن تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الليرة انتهى.

 

وشدد سلامة لاحقا في حديث لوكالة رويترز على أنه قال إن تعويم سعر صرف العملة سيعتمد على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معتبرا أن الدقة مهمة.

 

من جهتها، أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 9 و 10/1/2021 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

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