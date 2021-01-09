عقب البريكست...بريطانيا تعتزم رفع حضر تداول الأسهم السويسرية

تعتزم المملكة المتحدة إلغاء حظر تداول الأسهم السويسرية عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقلا عن وزارة الخزانة.ومن المقرر طرح التشريع على النواب في الأيام المقبلة ويمكن أن يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أسابيع مقبلة، بحسب الصحيفة ومقرها لندن.وقالت مجموعة "إس أي إكس" التي تدير البورصة السويسرية في السادس من كانون الثاني إن مواقع التداول ومقرها بريطانيا يمكن أن تعرض قريباً التعامل في الأسهم مجددا، بحسب الصحيفة.وأدى خلاف سياسي إلى خسارة البورصة السويسرية اعتراف الاتحاد الأوروبي بها في 2019، وهي خطوة كانت المملكة المتحدة اضطرت للإذعان لها بينما كانت لاتزال عضوا بالتكتل، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء