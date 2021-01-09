مجلس الأعمال المصري السوداني يبحث سبل تطوير العلاقات التجارية المشتركة

أكد شريف الجبلى رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السوداني المشترك، حرصه وأعضاء المجلس على المساهمة في إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والصناعية المشتركة مع دولة السودان.وأشار إلى أن تشكيل لجان متخصصة داخل المجلس لتحديد أوجه التعاون المشترك مع الجانب السوداني جارٍ.ولفت إلى أنه "سيتم أيضاً رصد أهم التحديات التى تواجه حركة التجارة بين البلدين، بهدف التنسيق مع الحكومة لحل هذه التحديات، وبما يسهم فى تدفق وانسياب التجارة البينية والاستثمارات المشتركة فى السوقين المصري والسوداني".