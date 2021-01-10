إقتصاد

رحلات بين بيروت وحلب.. إليكم التفاصيل والتواريخ

Lebanon 24
10-01-2021 | 07:02
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أعلنت وزارة النقل السورية، أنه تم تشغيل رحلة جوية أسبوعية إلى حلب-بيروت-حلب اعتباراً من يوم الجمعة المقبل في الـ15 من كانون الثاني الجاري. 

الوزراة قالت في إعلانها، إن طائرة الرحلة الأولى تقلع من بيروت في الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق فجراً، لتصل إلى حلب في الساعة الواحدة وخمس دقائق من فجر يوم الجمعة، وتعاود الإقلاع من حلب في الساعة الثانية وخمس دقائق فجراً لتصل بيروت في الساعة الثالثة وخمس دقائق من فجر يوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

ودعت الوزارة من يرغب بالسفر الى مراجعة مكاتب السورية للطيران اعتباراً من اليوم السبت لترتيب حجوزاتهم.

وكانت الحكومة السورية، وافقت في منتصف كانون الاول من العام الماضي، على إعادة تشغيل مطار حلب الدولي بعد توقفه لأكثر من 8 سنوات بسبب الحرب. 
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