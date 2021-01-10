إقتصاد

إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد

Lebanon 24
10-01-2021 | 09:09
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يتم التداول في السوق الموازية بسعر صرف للدولار يتراوح ما بين 8675 - 8725 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي وهي تسعيرة الاقفال امس السبت، وفق ما أفاد موقع "ياصور". 
المصدر: ياصور
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