إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد

يتم التداول في السوق الموازية بسعر صرف للدولار يتراوح ما بين 8675 - 8725 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي وهي تسعيرة الاقفال امس السبت، وفق ما أفاد موقع "ياصور".