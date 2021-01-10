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إقتصاد
إجراء هام بالسعودية.. غرامة 5.3 دولار لكل يوم تأخير على السيارة الأجنبية
Lebanon 24
10-01-2021
|
11:00
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قررت الجمارك السعودية، أمس السبت، فرض غرامة قدرها 20 ريالاً (5.3 دولار) عن كل يوم تأخير للسيارة الأجنبية بعد انتهاء المدة النظامية لبقائها بالمملكة.
وقالت الجمارك، في بيان على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس، إن "المدة النظامية لبقاء المركبات الأجنبية هي 3 أشهر. وعند تجاوز هذه المدة، تفرض غرامة قدرها 20 ريالاً عن كل يوم تأخير، بما لا يتجاوز 10 في المائة من قيمة المركبة".
وأوضحت أن آخر سنة صنع للمركبات يسمح بدخولها هي 2016، على أن تكون المركبة مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، ومعيار اقتصاد الوقود، لافتاً إلى أن الرسوم الجمركية تبلغ 5 في المائة من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15 في المائة.
المصدر: وكالات
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