إقتصاد

الدولار يرتفع في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم

Lebanon 24
10-01-2021 | 21:12
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سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً في السوق الموازية، مساء اليوم الأحد، إذ بلغ 8700 ليرة لبنانية للمبيع و 8750 ليرة لبنانية للشراء.
 
وكان سعر الدولار في السوق الموازية تراوح صباحاً بين 8675 - 8725 ليرة لبنانية.
 
 
 
 
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