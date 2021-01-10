الدولار يرتفع في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم

سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً في السوق الموازية، مساء اليوم الأحد، إذ بلغ 8700 ليرة لبنانية للمبيع و 8750 ليرة لبنانية للشراء.

وكان سعر الدولار في السوق الموازية تراوح صباحاً بين 8675 - 8725 ليرة لبنانية.