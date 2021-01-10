15
o
بيروت
20
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
الدولار يرتفع في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
10-01-2021
|
21:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً في السوق الموازية، مساء اليوم الأحد، إذ بلغ 8700 ليرة لبنانية للمبيع و 8750 ليرة لبنانية للشراء.
وكان سعر الدولار في السوق الموازية تراوح صباحاً بين
8675 - 8725 ليرة لبنانية.
مواضيع ذات صلة
مغطى بمادة شمعية.. الدولار الأسود يغزو لبنان وهكذا يمكن كشفه
Lebanon 24
مغطى بمادة شمعية.. الدولار الأسود يغزو لبنان وهكذا يمكن كشفه
11/01/2021 01:28:58
11/01/2021 01:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذا ما كشفه سلامة عن تثبيت الليرة أمام الدولار
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذا ما كشفه سلامة عن تثبيت الليرة أمام الدولار
11/01/2021 01:28:58
11/01/2021 01:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
رياض سلامة لفرانس ٢٤: عصر تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار انتهى ونتجه لسعر صرف معوم يحدده السوق
Lebanon 24
رياض سلامة لفرانس ٢٤: عصر تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار انتهى ونتجه لسعر صرف معوم يحدده السوق
11/01/2021 01:28:58
11/01/2021 01:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
جردة 2020 في لبنان.. جنون بسعر الدولار وانهيار كبير
Lebanon 24
جردة 2020 في لبنان.. جنون بسعر الدولار وانهيار كبير
11/01/2021 01:28:58
11/01/2021 01:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
لبنان
الأكثر قراءة
وداعاً صيف كانون.. منخفض جوي عاصف آت بهذا اليوم فاستعدوا!
Lebanon 24
وداعاً صيف كانون.. منخفض جوي عاصف آت بهذا اليوم فاستعدوا!
12:12 | 2021-01-10
10/01/2021 12:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي بالأسماء: أبناء مسؤولين كبار بـ"حزب الله" مستفيدون.. خدمات أفضل من الدولة!
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي بالأسماء: أبناء مسؤولين كبار بـ"حزب الله" مستفيدون.. خدمات أفضل من الدولة!
06:30 | 2021-01-10
10/01/2021 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة يعلن وقف تثبيت الليرة.. الدولار بـ9 آلاف ومصادر مالية تحذر
Lebanon 24
سلامة يعلن وقف تثبيت الليرة.. الدولار بـ9 آلاف ومصادر مالية تحذر
06:33 | 2021-01-10
10/01/2021 06:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مغطى بمادة شمعية.. الدولار الأسود يغزو لبنان وهكذا يمكن كشفه
Lebanon 24
مغطى بمادة شمعية.. الدولار الأسود يغزو لبنان وهكذا يمكن كشفه
11:07 | 2021-01-10
10/01/2021 11:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
البلد الى الاقفال ابتداء من يوم الاربعاء؟.. والمطار غير مستثنى!
Lebanon 24
البلد الى الاقفال ابتداء من يوم الاربعاء؟.. والمطار غير مستثنى!
17:45 | 2021-01-10
10/01/2021 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
23:00 | 2021-01-10
10 خطط ضريبية لبايدن ستؤثر على الاقتصاد الأميركي
17:00 | 2021-01-10
المعادن النفيسة.. ملاذ مالي آمن وأداة لمحاربة "كورونا"
15:00 | 2021-01-10
غيتس يتجه لشراء أكبر شركة للطائرات الخاصة بالعالم.. تفاصيل تُكشف للمرة الأولى
11:30 | 2021-01-10
مجلس النقد.. ما له وما عليه
11:07 | 2021-01-10
مغطى بمادة شمعية.. الدولار الأسود يغزو لبنان وهكذا يمكن كشفه
11:00 | 2021-01-10
إجراء هام بالسعودية.. غرامة 5.3 دولار لكل يوم تأخير على السيارة الأجنبية
فيديو
حفيدة نجمة مصرية تخطف الأنظار بجمالها ولا تجيد اللغة العربية (فيديو)
Lebanon 24
حفيدة نجمة مصرية تخطف الأنظار بجمالها ولا تجيد اللغة العربية (فيديو)
21:00 | 2021-01-10
11/01/2021 01:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم الانتقادات.. مجدداً بسمة بوسيل في عيادة التجميل وهذا ما فعله الطبيب (فيديو)
Lebanon 24
رغم الانتقادات.. مجدداً بسمة بوسيل في عيادة التجميل وهذا ما فعله الطبيب (فيديو)
15:00 | 2021-01-09
11/01/2021 01:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
انتقاماً لكلابه وحصانه.. رجلٌ يخنق ذئباً بيديه العاريتَيْن! (فيديو)
Lebanon 24
انتقاماً لكلابه وحصانه.. رجلٌ يخنق ذئباً بيديه العاريتَيْن! (فيديو)
15:00 | 2021-01-09
11/01/2021 01:28:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact