تثبيت سعر الصرف على الـ 5 آلاف؟!

اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة أن قرار الانتقال الى تحرير سعر الصرف أتى متأخرا الا أنه لن يحصل سريعا وذلك لأن المفاوضات مع صندوق النقد تحتاج الى وقت.

وتوقع في حديث الى "صوت كل لبنان" أن يثبّت السعر على الخمسة أو الأربعة آلاف ليرة ما سيريح الاقتصاد ويبعد التشنج عن الناس مع تدخل المصرف المركزي ضمن هوامش معقولة لتثبيت السعر لضمان عدم تفلت الأمور.

حبيقة رأى أن الاقفال العام في البلاد ليس الحل للمشكلة لان الإصابات تحصل في المنازل، بل الحل هو بزيادة عدد الاسرة في المستشفيات، لافتا الى ان قرار الاقفال سينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي في البلاد.