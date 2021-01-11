إقتصاد

الأمير بن سلمان يكشف تكلفة البنية التحتية لمشروع "ذا لاين"

Lebanon 24
11-01-2021 | 12:00
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أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس الأحد، أن العمود الفقري للاستثمار في "ذا لاين" سوف يأتي من دعم حكومة المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين المحليين والعالميين لمشروع نيوم ككل البالغ 500 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

 

وأوضح ولي العهد السعودي، لوسائل الإعلام بمناسبة تدشين مشروع "ذا لاين"، أن "البنية التحتية لمشروع ذا لاين سوف تكون بتكلفة ما بين 100 - 200 مليار دولار".

 

وأضاف "إعلان مشروع ذا لاين في هذا الوقت تحديداً يأتي كخلاصة لتحضير وتخطيط الثلاث سنوات الماضية".

 

وستضم مدينة "ذا لاين" مجتمعات إدراكية مترابطة ومعززة بالذكاء الاصطناعي على امتداد 170 كم ضمن بيئة بلا ضوضاء أو تلوث، وخالية من المركبات والازدحام، واستجابة مباشرة لتحديات التوسع الحضري التي تعترض تقدم البشرية، مثل البنية التحتية المتهالكة، والتلوث البيئي، والزحف العمراني والسكاني.

 

وستعمل "ذا لاين" على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على صعيد التنويع الاقتصادي من خلال توفير 380 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة 180 مليار ريال (48 مليار دولار أميركي) إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، حسب ما أشارت وكالة الأنباء السعودية (واس).

 

وستعيد مدينة "ذا لاين" تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون فيها الإنسان محورها الرئيسي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 150 عاما، مما يعزز جودة الحياة، ويضمن الوصول إلى كافة مرافق الخدمات الأساسية بما في ذلك المراكز الطبية، والمدارس ومرافق الترفيه.

 

بالإضافة إلى المساحات الخضراء في غضون 5 دقائق سيراً على الأقدام، وستجعل حلول المواصلات الفائقة السرعة التنقل أسهل، إذ من المتوقع ألا تستغرق أبعد رحلة في "ذا لاين" 20 دقيقة فقط، مما سيوفر معيشة قائمة على التوازن بين بيئة أعمال حاضنة للابتكار، وجودة حياة استثنائية للسكان.

 

 

 

 

 

 

المصدر: سكاي نيوز

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