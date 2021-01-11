إقتصاد

بلد خليجي يرفع أسعار نفطه.. ما جديد الأرقام؟

Lebanon 24
11-01-2021 | 13:00
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أظهرت وثيقة تسعير، اليوم الاثنين، أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي لشركات التكرير الآسيوية في شباط المقبل.

ووفقا للوثيقة فقد رفعت الكويت سعر برميلها لآسيا بـ 65 سنتا للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخام عمان في بورصة دبي للطاقة، وخام دبي على  منصة "بلاتس" للتداول.

وللمقارنة فقد كان السعر للشهر السابق 40 سنتا.

وتأتي زيادة الكويت لأسعار البيع الرسمية بعد أن رفعت السعودية، أكبر مصدر في العالم للنفط، أسعارها لشهر شياط المقبل لجميع الخامات المبيعة إلى آسيا.
المصدر: وكالات
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