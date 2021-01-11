إقتصاد

20 مليون فروج مهدد بالنفوق.. نقابة الدواجن: نحذّر من شمولنا بقرار الاقفال العام

Lebanon 24
11-01-2021 | 14:10
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أصدر أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس اعتبر فيه أن توجه الدولة لإتخاذ قرار بالاقفال العام لفترة اسبوع وعلى الرغم من ضرورته، الا انه يصيب قطاعات أساسية وبشكل خاص الانتاج الزراعي والحيواني.
وحذر بطرس من شمول قطاع الدواجن بقرار الاقفال العام من شأنه ضرب هذا القطاع بالصميم.
وقال بطرس "لا اختلاف على أن إجراءات الحماية التي ستعتمدها الدولة باعتبارها ضرورة لحماية الناس جراء ازدياد الإصابات وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب المزيد، لكننا في الوقت نفسه نحذر من أنه يوجد نحو 20 مليون فروج في مزارعنا وهي بحاجة للعناية والأعلاف كي لا تنفق وكذلك الحصاد خلال فترة يومين او ثلاثة كي لا يزداد وزنها ولا يمكن تصريفها، كما انه لا يمكن التغاضي عن وجود 20 ألف عامل يقتاتون بشكل يومي من عملهم هذا".
واشار بطرس الى "اننا تواصلنا  مع المعنيين وأبلغناهم بأنه لا يمكننا الاقفال ٧ ايام متواصلة، وأقصى ما يمكن الالتزام به هو الاقفال يوم أو يومين غير متواصلين خلال الأسبوع بسبب طبيعة عملنا"، آملا أن "يكون هناك تجاوبأً كي لا يضطر  اصحاب المسالخ والمزارع الى المخالفة حتى يطعموا دجاجتهم".
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