إقتصاد

سهم "تويتر" يهوي بعد إغلاق حساب ترامب

Lebanon 24
11-01-2021 | 15:45
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هوى سهم شركة "تويتر" في البورصات الأوروبية، الاثنين، وجاء ذلك بعدما أغلقت "تويتر" حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فقد تراجع السهم، بنسبة 6.76% إلى 39.07 يورو.

وكانت شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" قد علقت يوم الجمعة الماضي حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل دائم بسبب وجود "خطر استغلاله في التحريض على المزيد من العنف".

وقبل ذلك أغلق كل من "تويتر" و"فيسبوك" و"سناب" يوم الأربعاء مؤقتا حسابات الرئيس الأميركي، حيث سارعت عمالقة التكنولوجيا لكبح مزاعمه بشأن الانتخابات الرئاسية، وسط أعمال شغب في العاصمة واشنطن.
المصدر: روسيا اليوم
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