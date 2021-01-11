إقتصاد

بورصة موسكو ترتفع إلى مستويات تاريخية

Lebanon 24
11-01-2021 | 18:00
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ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل الروسي إلى مستويات قياسية، الاثنين، حيث صعد فوق مستوى 3500 نقطة، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.

وارتفع المؤشر MICEX بنسبة 1.66% إلى 3512.01 نقطة، فيما صعد المؤشر RTS بنسبة 1.46% إلى 1486.67 نقطة.

وتزامن ارتفاع مؤشري بورصة موسكو مع تراجع سعر صرف العملة الروسية، حيث صعد الدولار بواقع 35 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 74.52 روبل، أما اليورو فقد ارتفع بواقع 19 كوبيكا إلى 90.79 روبل.   
المصدر: روسيا اليوم
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