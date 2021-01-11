بورصة موسكو ترتفع إلى مستويات تاريخية

ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل الروسي إلى مستويات قياسية، الاثنين، حيث صعد فوق مستوى 3500 نقطة، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق.وارتفع المؤشر MICEX بنسبة 1.66% إلى 3512.01 نقطة، فيما صعد المؤشر RTS بنسبة 1.46% إلى 1486.67 نقطة.وتزامن ارتفاع مؤشري بورصة موسكو مع تراجع سعر صرف العملة الروسية، حيث صعد الدولار بواقع 35 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 74.52 روبل، أما اليورو فقد ارتفع بواقع 19 كوبيكا إلى 90.79 روبل.