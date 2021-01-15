إقتصاد

شاهد بقضية غصن يعترف ضده.. هذا ما كشفه عن راتبه بـ"نيسان"

Lebanon 24
15-01-2021 | 07:30
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قال هاري نادا المدير التنفيذي بشركة "نيسان" اليابانية أمام المحكمة في طوكيو، إن كارلوس غصن أخفى قيمة راتبه الحقيقية في "نيسان" تفاديا لإجبار الجانب الفرنسي له على ترك "رينو".

وكان نادا يدلي بشهادته في محاكمة الرئيس التنفيذي السابق لـ"نيسان" جريج كيلي المتهم بمساعدة غصن في إخفاء 9.3 مليار ين (89 مليون دولار) من دخله وتعويضاته المالية على مدى ثماني سنوات بعد أن طبقت اليابان قواعد جديدة تقتضي من المديرين الإبلاغ عن المدفوعات التي تفوق مليار ين.

وكان غصن أحد أبرز المديرين في قطاع صناعة السيارات بترأسه تحالف "رينو- نيسان- ميتسوبيشي".

ونفى ارتكابه أي مخالفات ويقول إنه ضحية انقلاب في مجلس الإدارة من زملاء سابقين في "نيسان" كانوا يخشون من أنه سيسعى لدمج "نيسان" و"رينو".
المصدر: وكالات
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