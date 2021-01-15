17
o
بيروت
17
o
طرابلس
9
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
11
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
شاهد بقضية غصن يعترف ضده.. هذا ما كشفه عن راتبه بـ"نيسان"
Lebanon 24
15-01-2021
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال هاري نادا المدير التنفيذي بشركة "نيسان" اليابانية أمام المحكمة في طوكيو، إن كارلوس غصن أخفى قيمة راتبه الحقيقية في "نيسان" تفاديا لإجبار الجانب الفرنسي له على ترك "رينو".
وكان نادا يدلي بشهادته في محاكمة الرئيس التنفيذي السابق لـ"نيسان" جريج كيلي المتهم بمساعدة غصن في إخفاء 9.3 مليار ين (89 مليون دولار) من دخله وتعويضاته المالية على مدى ثماني سنوات بعد أن طبقت اليابان قواعد جديدة تقتضي من المديرين الإبلاغ عن المدفوعات التي تفوق مليار ين.
وكان غصن أحد أبرز المديرين في قطاع صناعة السيارات بترأسه تحالف "رينو- نيسان- ميتسوبيشي".
ونفى ارتكابه أي مخالفات ويقول إنه ضحية انقلاب في مجلس الإدارة من زملاء سابقين في "نيسان" كانوا يخشون من أنه سيسعى لدمج "نيسان" و"رينو".
المصدر:
وكالات
الأكثر قراءة
في اليوم الأول من الاقفال العام.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
في اليوم الأول من الاقفال العام.. كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
09:07 | 2021-01-14
14/01/2021 09:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ديما صادق منهارة في جنازة والدتها في قانا (فيديو)
Lebanon 24
ديما صادق منهارة في جنازة والدتها في قانا (فيديو)
13:06 | 2021-01-14
14/01/2021 01:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الأول من الإقفال العام.. زحمة سير خانقة على أوتوستراد جل الديب!
Lebanon 24
في اليوم الأول من الإقفال العام.. زحمة سير خانقة على أوتوستراد جل الديب!
08:20 | 2021-01-14
14/01/2021 08:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نوال الزغبي تثير غضب رواد مواقع التواصل بتعليقها على إصابة وزير الصحة.. وهكذا ردّت
Lebanon 24
نوال الزغبي تثير غضب رواد مواقع التواصل بتعليقها على إصابة وزير الصحة.. وهكذا ردّت
10:30 | 2021-01-14
14/01/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة طبيب لبناني بكورونا.. ووضعه حرج!
Lebanon 24
إصابة طبيب لبناني بكورونا.. ووضعه حرج!
17:24 | 2021-01-14
14/01/2021 05:24:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
07:00 | 2021-01-15
المواد الغذائية متوفّرة وبكميات.. ولكن!
06:36 | 2021-01-15
الفقر يتعاظم واقتراح بتقديم 50 دولاراً شهرياً لكل راشد.. الانفجار مسألة وقت
06:24 | 2021-01-15
الأسعار ارتفعت 150% والرواتب انهارت.. خياران أمام اللبنانيين
06:06 | 2021-01-15
الدولار بـ5 آلاف.. 800 ألف ليرة شهرياً لـ200 ألف أسرة
06:00 | 2021-01-15
جونسون: التعامل التجاري بعد بريكست يسير بسلاسة بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية
18:00 | 2021-01-14
مصر تتخذ أولى الخطوات نحو منظومة "القطار فائق السرعة"
فيديو
أردوغان يتلقى لقاح كورونا (فيديو)
Lebanon 24
أردوغان يتلقى لقاح كورونا (فيديو)
08:00 | 2021-01-15
15/01/2021 08:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كأس ألمانيا.. فريق من الدرجة الثانية يقصي "بايرن ميونيخ"! (فيديو)
Lebanon 24
كأس ألمانيا.. فريق من الدرجة الثانية يقصي "بايرن ميونيخ"! (فيديو)
21:00 | 2021-01-14
15/01/2021 08:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ركلات الترجيح تبتسم لـ"برشلونة" في نصف نهائي "السوبر" الإسباني! (فيديو)
Lebanon 24
ركلات الترجيح تبتسم لـ"برشلونة" في نصف نهائي "السوبر" الإسباني! (فيديو)
18:00 | 2021-01-14
15/01/2021 08:18:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact