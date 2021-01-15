مرفأ طرابلس.. محطّة أساسية لخطّيْن بحريَيْن لشركة فرنسية (صورة)

أعلنت ادارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس في بيان، أنّ "شركة "Cmacgm" الفرنسية العالمية قد اعتمدت ابتداء من شهر شباط المقبل، مرفأ طرابلس كمحطة أساسية لها في شرق البحر المتوسط، لخطين بحريين لسفنها".

وبحسب البيان، فإنّ الخط الأول الذي يسمى "Med express" يمرّ بموانىء حمد (قطر)، جبل علي (الإمارات)، كاراتشي (باكستان)، نهافاشافا (الهند)، كسندرا (الهند)، جدة (السعودية)، طرابلس (لبنان)، بارايوس (اليونان)، مالطا، جنوى (إيطاليا).

أمّا الخط البحري الثاني، الذي يسمّى "megam"، فيمرّ بموانىء جبل علي (الإمارات)، حمد (قطر)، الدمام (السعودية)، الجبيل (السعودية)، جدة (السعودية)، بور سعيد (مصر)، طرابلس (لبنان)، مرسين (تركيا).



وأشار البيان إلى أنّ "هذين الخطين البحريين سيعتمدان على مرفأ طرابلس لخدمات البضائع المحلية والمسافنة، ليرتفع معهما المعدل الشهري لسفن الحاويات التي تؤم مرفأ طرابلس من 12 سفينة الى 22 سفينة".



وأكدت إدارة المرفأ أنّ اعتماد الخطين "دليل ساطع على الثقة الكبيرة التي تعطيها خدمات المرفأ المتطورة للشركات العالمية، ليكون مرفأ طرابلس جاذبا تجاريا بحريا ولوجستيا لها".



وشكر مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر "لشركة "غالف تاينر" المشغلة لمحطة الحاويات جهدها وتفانيها لتقديم افضل الخدمات في تحميل الحاويات وتفريغها، وشركة "Cmacgm" العالمية الفرنسية ورئيس مجلس ادارتها رودلف سعادة لثقتهم بالمرفأ ودعمهم المستمر والدائم له"، مؤكداً أنّ "مرفأ طرابلس يتجه وفقا لمخططه التوجيهي ومشاريع التطوير والتوسعة التي ستنفذ ابتداء من هذه السنة بتمويل من البنك الاسلامي للتنمية، ليكون واحدا من أهم المرافىء اللوجستية في منطقة شرق البحر المتوسط".