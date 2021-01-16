خبير يحدد أفضل وقت لشراء شقة.. وهذا ما توقعه لأسعار العقارات (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو للخبير الاقتصادي دان قزي يحدد فيه أفضل وقت لشراء شقة.

ويتوقع قزي تراجع سعر العقارات بالدولار الحقيقي خلال السنة أو السنتين القادمتين بمعدل الثلث أو الثلثين بالمقارنة مع اليوم. ويقول قزي: "هذا يعني أنّه إذا لم يكن اليوم الوقت المناسب لشراء عقار، بالأخذ بالاعتبار أنّ الشيك المصرفي أو اللولار سيفقدان قيمتهما، أو أنّ قيمتهما ستخفض كثيراً بالمقارنة مع اليوم، هذا يعني أنّ الوقت المناسب يكون بعد سنة أو سنتين من اليوم". لمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق.