19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
دولار السوق الموازية يرتفع مجددا
Lebanon 24
16-01-2021
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجل صباح اليوم السبت ارتفاع جديد بتسعيرة صرف الدولار في السوق الموازية ليتراوح بين 8840 و8890 ليرة لكل دولار، وفق ما أفاد موقع "ياصور".
المصدر: ياصور
مواضيع ذات صلة
الليرة اللبنانية احتلت المرتبة الأولى حسب هذا المؤشر.. وما علاقة "بيغ ماك"؟
Lebanon 24
الليرة اللبنانية احتلت المرتبة الأولى حسب هذا المؤشر.. وما علاقة "بيغ ماك"؟
16/01/2021 13:57:12
16/01/2021 13:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذا ما كشفه سلامة عن تثبيت الليرة أمام الدولار
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. هذا ما كشفه سلامة عن تثبيت الليرة أمام الدولار
16/01/2021 13:57:12
16/01/2021 13:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رياض سلامة لفرانس ٢٤: عصر تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار انتهى ونتجه لسعر صرف معوم يحدده السوق
Lebanon 24
رياض سلامة لفرانس ٢٤: عصر تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار انتهى ونتجه لسعر صرف معوم يحدده السوق
16/01/2021 13:57:12
16/01/2021 13:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"مجلس النقد": الحلّ السحري لإنقاذ لبنان وتعافي الليرة؟!
Lebanon 24
"مجلس النقد": الحلّ السحري لإنقاذ لبنان وتعافي الليرة؟!
16/01/2021 13:57:12
16/01/2021 13:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
السوق الموازية
الليرة
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
20:34 | 2021-01-15
15/01/2021 08:34:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر بالحرس الثوري يكشف مفاجأة.. ماذا كان في المخازن التي قصفتها إسرائيل في سوريا؟
Lebanon 24
مصدر بالحرس الثوري يكشف مفاجأة.. ماذا كان في المخازن التي قصفتها إسرائيل في سوريا؟
16:30 | 2021-01-15
15/01/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. دورية من المخابرات تطوق قناة "الجديد" لتوقيف الصحافي رضوان مرتضى
Lebanon 24
بالفيديو.. دورية من المخابرات تطوق قناة "الجديد" لتوقيف الصحافي رضوان مرتضى
17:10 | 2021-01-15
15/01/2021 05:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مغلوط عن الحريري يُتناقل عبر "واتساب".. ومستشاره يرد
Lebanon 24
خبر مغلوط عن الحريري يُتناقل عبر "واتساب".. ومستشاره يرد
20:59 | 2021-01-15
15/01/2021 08:59:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تراجع مستوى الأوكسيجين لديه.. هذا وضع ناجي الاسطا الصحي جراء اصابته بكورونا
Lebanon 24
بعد تراجع مستوى الأوكسيجين لديه.. هذا وضع ناجي الاسطا الصحي جراء اصابته بكورونا
16:22 | 2021-01-15
15/01/2021 04:22:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:00 | 2021-01-16
نوكيا وكوداك مثالان.. 10 أخطاء شائعة وقعت ضحيتها شركات كبرى ودفعت ثمنها
11:00 | 2021-01-16
خبير يحدد أفضل وقت لشراء شقة.. وهذا ما توقعه لأسعار العقارات (فيديو)
10:00 | 2021-01-16
بيع مفتاح زنزانة نابليون بسعر خيالي (صورة)
09:13 | 2021-01-16
"استقرار" بدولار الصرافين.. رغم ارتفاع السعر بالسوق الموازية
06:26 | 2021-01-16
قرض البنك الدولي فقد 70% من قيمته!
06:19 | 2021-01-16
لعنة الـ"هيركات" تُلاحق فقراء لبنان... من بوابة المساعدات الخارجية
فيديو
مشاهد لم تعرض.. فيديو للهجوم الصاروخي الإيراني على القوات الأميركية بالعراق
Lebanon 24
مشاهد لم تعرض.. فيديو للهجوم الصاروخي الإيراني على القوات الأميركية بالعراق
10:30 | 2021-01-16
16/01/2021 13:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لمسات سيدة لبنانية ببيت ينام فيه بايدن عشية تنصيبه.. تعرّفوا إلى سلوى شقير (فيديو)
Lebanon 24
لمسات سيدة لبنانية ببيت ينام فيه بايدن عشية تنصيبه.. تعرّفوا إلى سلوى شقير (فيديو)
09:00 | 2021-01-16
16/01/2021 13:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف رسميًا عن تشكيلة هواتفها "Galaxy S21" (فيديو)
Lebanon 24
"سامسونغ" تكشف رسميًا عن تشكيلة هواتفها "Galaxy S21" (فيديو)
18:00 | 2021-01-15
16/01/2021 13:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact