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إقتصاد
"تاكسي لندن" في دبي اعتباراً من شباط المقبل
Lebanon 24
16-01-2021
|
14:38
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كشف مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات الإماراتية، عن إطلاق مؤسسة "تاكسي دبي" التشغيل التجريبي لخدمة "تاكسي لندن".
وأشار مطر الطاير إلى أن "نظام التشغيل لهذا التاكسي يعتمد نظام الطاقة الهجينة، الكهرباء والوقود، ويتميز بتصميمة الخارجي شبه المقوس، ولونه الأسود، ويعد أحد المعالم السياحية والخدمية في العاصمة البريطانية لندن"، مؤكدا أن المؤسسة "ستبدأ بتشغيل المركبة، اعتبارا من شباط المقبل، وستتوفر المركبة، في مطار دبي الدولي".
وخلال اطلاع مطر على مؤشرات أداء مؤسسة تاكسي دبي، عام 2020، والمشاريع والمبادرات التي تعتزم تنفيذها العام الجاري، استمع المدير العام في هيئة الطرق والمواصلات، لشرح عن المميزات الداخلية لـ"تاكسي لندن"، الذي "يوفر، بتصميمه الداخلي، الرحلة للركاب مع مساحة واسعة تضم ستة مقاعد بمقصورة منفصلة عن السائق"، وكذلك اطلع مطر على تصميم السيارة المجهز لخدمة "أصحاب الهمم"، و"نظام ملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، ونظام التفعيل الصوتي، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام التحذير من مغادرة المسار، إضافة إلى شبكة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi"، كما استمع لشرح عن المزايا الفنية للمركبة، "المزودة بمحرك مزدوج للتحكم بالمركبة في الظروف المناخية المختلفة، ومكابح سريعة، وكذلك سرعة شحن البطارية بمعدل 30 دقيقة بنظام الشحن السريع، وقرابة ثلاث ساعات بنظام الشحن العادي".
المصدر: روسيا اليوم
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