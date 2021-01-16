إقتصاد

كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد الظهر؟

Lebanon 24
16-01-2021 | 16:56
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يواصل سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء ارتفاعه في فترة الإغلاق التام، إذ سجّل بعد ظهر اليوم 8850-8900 ليرة لبنانية.
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