بعد مغادرة ترامب.. الاتحاد الأوروبي يخطط لتقليص "هيمنة الدولار"!

كشفت تقارير إعلامية أنّ خطط الاتحاد الأوروبي لمحاربة "هيمنة الدولار" في الأسواق العالمية بعد مغادرة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب.وبحسب تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلاً عن مصادر في المفوضية الأوروبية، فإنّ الاتحاد الأوروبي يرغب بتعزيز قيمة اليورو في الأسواق، وفقاً لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.وبحسب إحدى الوثائق التي تم الإطلاع عليها، جاء فيها إعتماد الأسواق العالمية بشكل كبير على الدولار، و من المقرر طرح مسألة الاعتماد على الدولار قبل وقت قصير من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، على أن يتم قبول أحد المشاريع الرئيسية في 19 كانون الثاني.يذكر أن الوثيقة تتعلق بالتغلب على الصعوبات على غرار تلك التي واجهها الاتحاد الأوروبي بعد أن أعاد دونالد ترامب العقوبات ضد إيران، كما وتتحدث المبادرة عن الحاجة إلى حماية البلدان من "عواقب الاستخدام غير القانوني خارج الحدود الإقليمية" لمثل هذه التدابير.