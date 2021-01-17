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إقتصاد
بعد مغادرة ترامب.. الاتحاد الأوروبي يخطط لتقليص "هيمنة الدولار"!
Lebanon 24
17-01-2021
|
07:30
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كشفت تقارير إعلامية أنّ خطط الاتحاد الأوروبي لمحاربة "هيمنة الدولار" في الأسواق العالمية بعد مغادرة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وبحسب تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلاً عن مصادر في المفوضية الأوروبية، فإنّ الاتحاد الأوروبي يرغب بتعزيز قيمة اليورو في الأسواق، وفقاً لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وبحسب إحدى الوثائق التي تم الإطلاع عليها، جاء فيها إعتماد الأسواق العالمية بشكل كبير على الدولار، و من المقرر طرح مسألة الاعتماد على الدولار قبل وقت قصير من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، على أن يتم قبول أحد المشاريع الرئيسية في 19 كانون الثاني.
يذكر أن الوثيقة تتعلق بالتغلب على الصعوبات على غرار تلك التي واجهها الاتحاد الأوروبي بعد أن أعاد دونالد ترامب العقوبات ضد إيران، كما وتتحدث المبادرة عن الحاجة إلى حماية البلدان من "عواقب الاستخدام غير القانوني خارج الحدود الإقليمية" لمثل هذه التدابير.
وجاء في منشور المفوضية "كشفت سنوات رئاسة ترامب نقاط ضعفنا، ويجب علينا القضاء عليها. نحن نتحدث عن مكانة الاتحاد الأوروبي في العالم، وعن القدرة على امتلاك قدرة اقتصادية ومالية كافية ".:
ومن بين أمور أخرى، أشار الاتحاد الأوروبي إلى الحاجة إلى إيجاد طرق لتعزيز دور اليورو على الساحة العالمية، على وجه الخصوص ، من خلال الدروس المستفادة من وباء فيروس "كورونا".
المصدر: سبوتنيك
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