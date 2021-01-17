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إقتصاد
لتأمين التعافي الاقتصادي.. بريطانيا تخطّط لاجتماع لزعماء "مجموعة الـ7"
Lebanon 24
17-01-2021
|
09:00
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أعلنت بريطانيا أنّها تخطّط لاستضافة أول اجتماع لـ"مجموعة الـ7" بالمشاركة الفعلية خلال نحو عامين إذ تعتزم دعوة زعماء الاقتصادات المتقدمة الرئيسية إلى قرية ساحلية خلابة في حزيران المقبل.
ويقول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنّه يرغب في استغلال رئاسة بلاده للمجموعة لصياغة إجماع يؤمن بضرورة تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة "كوفيد-19" بنهج مؤيد للتجارة الحرة والتنمية المستدامة.
وونقلت وكالة "رويترز" عن جونسون قوله في بيان: "فيروس كورونا هو بلا شك أقوى قوة مدمرة شاهدناها خلال أجيال وأكبر اختبار للنظام العالمي الحديث... الأمر الصائب الوحيد هو أن نواجه تحدي إعادة البناء بالاتحاد بروح الانفتاح لخلق مستقبل أفضل".
وتعاني بريطانيا بشدّة في ظل الأزمة الصحية إذ سجلت أكبر عدد وفيات بالفيروس في أوروبا بأكثر من 88 ألف حالة.
يشار إلى أن قمة العام الماضي التي كانت مقررة في الولايات المتحدة ألغيت بسبب وباء "كوفيد-19" وهو ما يعني أن زعماء بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأميركا وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي وكندا لم يجتمعوا معا بشكل فعلي منذ قمة 2019 في فرنسا.
ونقلت صحيفة "صنداي تليغراف" عن الحكومة البريطانية قولها إنها تأمل في أن يكون الحدث فرصة للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ليقوم بأول جولة له إلى أوروبا بعد توليه المنصب في 20 كانون الثاني.
ووجه جونسون الدعوة لأستراليا والهند وكوريا الجنوبية لحضور القمة. وستعقد القمة في منتجع خليج "كاربيس" الصغير في كورنوول بجنوب غرب انكلترا.
المصدر: سبوتنيك
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