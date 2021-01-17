إقتصاد

يدير ثروة بـ194 مليار دولار.. وفاة رئيس مجموعة "إدموند دي روتشيلد" عن 57 عاماً

Lebanon 24
17-01-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-785042-637464767369351051.JPG
Doc-P-785042-637464767369351051.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

توفي البارون بنجامنن دو روتشيلد رئيس مجلس إدارة شركة إدمون دو روتشيلد القابضة التي تشرف على المجموعة المالية الفرنسية السويسرية إدمون دو روتشيلد، يوم الجمعة عن 57 عاما بحسب ما أعلنت عائلته أمس السبت.

 

وقالت الأسرة في بيان "تعلن أريان دو روتشيلد وبناتها بحزن كبير وفاة الزوج والأب بنجامان دو روتشيلد جراء أزمة قلبية في منزل العائلة في برينيي (سويسرا) بعد ظهر الجمعة الواقع فيه 15 كانون الثاني 2021".

 

وولد بنجامان دو روتشيلد في 30 تموز 1963 وكان أبا لأربع بنات رزق بهن من زوجته أريان الخبيرة المالية الدولية التي عهد إليها رئاسة المجموعة في 2015.

 

والمجموعة الفرنسية-السويسرية ومقرها جنيف متخصصة في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الاصول ولا علاقة لها ببنك الاستثمار الفرنسي البريطاني روتشيلد وشركاه.

 

وتبلغ قيمة الأصول التي تديرها المجموعة 173 مليار فرنك سويسري (164مليار دولار) .

 

والمجموعة التي تأسست في 1953 تضم اليوم 2600 موظف في 32 فرعا في العالم.

 

وكان بنجامان دو روتشيلد يتولى رئاسة المجموعة منذ 1997 إثر وفاة والده إدمون دو روتشيلد.

 

وكان نجل البارونة نادين دو روتشيلد (88 عاما) الممثلة السابقة التي اشتهرت بكتبها عن فن اللياقات وحسن السلوك.

 

ويطلق على منزل العائلة، حيث أمضى المصرفي ساعاته الأخيرة، اسم "قلعة روتشيلد"، وهو ملك للعائلة العريقة منذ منتصف القرن التاسع عشر.

 

وفي وقت لاحق، أصدرت المجموعة بيانا أكدت فيه وفاة دي روتشيلد، مؤكدة أنه كان رياديا بطريقة استثنائية خلال هذه السنوات.

 

وأشارت إلى نشاطه في المجال الخيري، لافتة إلى الأثر الذي تركه على تطوير أداء مسستشفى ديروتشيلد.

 

وتقول وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، إنه حتى نهاية 2019، كان لدى المجموعة أصولاً بقيمة 173 مليار فرنك سويسري (194 مليار دولار)، ولها نشاط في 15 دولة.

 

وكانت روتشيلد، ذات يوم، واحدة من أغنى العائلات في العالم، وقد فر جد بنيامين إلى سويسرا إبان الحرب العالمية الثانية.

 

وفيها أنشأ الأب، إدموند دي روتشيلد مجموعة مالية عام 1953، وبعد مدة تمكن من شراء بنك سويسري.

 

واحتلت ثروة عائلة روتشيلد المرتبة 22 على قائمة 2019 للثروات الفرنسية، وهي في المرتبة 43 على قائمة بيلان 2019 للثروات السويسرية، والمرتبة 1349 على قائمة فوربس 2019 لأصحاب المليارات في العالم.

 

وكان بنجامان يعتبر من أغنى أفراد عائلة روتشيلد.

 

وروتشيلد هي عائلة ذات سلالة مصرفية مؤثرة في العالم، ظهرت إلى النور في مدينة فرانكفورت في ألمانيا، على أيدي ماير أمشيل روتشيلد في القرن الثامن عشر.

 

ونالت العائلة صيتا أكبر مع تنامي أعمال أنبائه الخمسة، وينظر إلى السلالة على أنها رائدة في مجال تطوير التمويل الدولي، خاصة أنها أسست فروعا مصرفية في لندن وباريس وفيينا ونابولي، بالإضافة إلى موطنها الأصلي في فرانكفورت.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
12:00 | 2021-01-17
09:32 | 2021-01-17
09:00 | 2021-01-17
07:30 | 2021-01-17
16:56 | 2021-01-16
14:38 | 2021-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website