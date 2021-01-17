إقتصاد

مجلس الأعمال الأميركي الصيني: خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية مفيد لأميركا

Lebanon 24
17-01-2021 | 23:00
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كشف تقرير نشره مجلس الأعمال الأميركي الصيني أن "خفضاً ولو معتدلاً" في الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية سيكون له تأثير مفيد على النمو الاقتصادي والتوظيف في الولايات المتحدة.

وقال المجلس المشترك الذي يضم 200 شركة أميركية تتعاون مع الصين: "في تصورنا لسيناريو خفض التصعيد في الحرب التجارية تقوم بموجبه الحكومتان بتخفيض تدريجي لمتوسط معدلات التعريفة الجمركية من 19% حالياً إلى 12%، يمكن للاقتصاد الأميركي أن يحقق 160 مليار دولار إضافية من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال السنوات الخمس المقبلة ويسمح بتوظيف 145 ألف شخص إضافي بحلول عام 2025".

وأكد التقرير الذي حمل عنوان "شراكة حاسمة في وقت حرج"، على ارتفاع "دخل الأسر الأميركية بمقدار 460 دولاراً لكل أسرة، بسبب زيادة العمالة والمداخيل وكذلك انخفاض الأسعار؛ نظراً لاستيراد العديد من المنتجات الاستهلاكية من الصين".

سيناريو التصعيد
ويأتي نُشر هذا التقرير الذي قامت به شركة الأبحاث والاستشارات "أكسفورد إيكونوميكس، قبل أيام من توضيح الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن تفاصيل سياسته التجارية الخميس المقبل، وهو اليوم التالي لدخوله إلى البيت الأبيض. وينتظر المراقبون تعليقاته حول العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تدهورت كثيراً في عهد الرئيس دونالد ترمب.

وألمح الرئيس المنتخب في وقت سابق إلى أنه قد يستمر في السياسة المتبعة حيال الصين، في حين تراود الجمهوريين والديمقراطيين المخاوف نفسها بشأن الأمن القومي. 

وأعرب جو بايدن في كانون الاول الماضي، عن نيته اعتماد موقف حازم حيال الصين من خلال تشكيل جبهة موحدة مع الحلفاء التاريخيين للولايات المتحدة مثل الاتحاد الأوروبي، في تغيير في الاستراتيجية وليس في السياسة.

وتضمن التقرير سيناريو تصعيد الحرب التجارية واستمرار تدهور العلاقات الثنائية، حيث حذر من أن "الاقتصاد الأميركي سيدر في هذه الحالة مبالغ أقل بـ1.6 تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة".

وأضاف: "سيفقد 732 ألف وظيفة في عام 2022 و320 ألف وظيفة في 2025، أما الأسر الأميركية، فبحلول نهاية 2025 سينخفض دخلها بمقدار 6400 دولار".

إدارة الخلافات
وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد أكد في وقت سابق أن بكين مستعدة للتعاون مع الرئيس الأميركي المنتخب حول أولويات عدة، لكنه حذر واشنطن من تبنّي نزعة مكارثية معادية للصين.
وقال وانغ يي خلال مداخلة عبر الفيديو مع مركز دراسات "آسيا سوسايتي" في نيويورك: "من المهم أن تعود السياسة الأميركية تجاه الصين إلى الموضوعية والصواب في أسرع وقت"، مشدداً على أن الصين ترى "إمكانية تعاون حول أولويات عدة مع إدارة بايدن، بينها الأزمة الاقتصادية والتغيّر المناخ، كما نأمل في التمكن من توسيع التعاون وإدارة اختلافاتنا بالحوار".
 
المصدر: الشرق
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