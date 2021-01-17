ما بعد النفط.. استثمارات إماراتية ضخمة في "وقود المستقبل"

قالت شركة أبوظبي التنموية القابضة في بيان إن تحالفا مكونا من 3 شركات حكومية يعملون على تأسيس ائتلافا لصناعة وقود الهيدروجين.وفقا للبيان الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، فإن شركة مبادلة للاستثمار، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أبوظبي الوطنية للاستثمار، سيشكلون تحالفا ثلاثيا لإنتاج الهيدروجين.وتستهدف إمارة أبوظبي الغنية بالنفط، الهيدروجين لتصديره كطاقة مستقبلية، وتحولها إلى دولة مصدرة للهيدروجين الأزرق والأخضر.في مطلع ديسمبر الماضي، أكدت أوبك متابعتها باهتمام بالغ التطورات الدولية نحو التحول لاستخدام الهيدروجين كوقود للمستقبل، الأمر الذي يسهم في خلق منظومة طاقة منخفضة الكربون.وبعد هذا الإعلان، سيعمل التحالف الذي أطلق عليه "ائتلاف أبوظبي للهيدروجين" على وضع خارطة طريق لتسريع وتبني واستخدام الهيدروجين في القطاعات الرئيسية في الدولة مع الشركاء العالميين.ويستثمر الائتلاف قوة الشركات الثلاث لإنتاج الهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة، إذ تنتج شركة بترول أبوظبي الوطنية حاليا نحو 300 ألف طن سنويا من الهيدروجين والمخصصة لعملياتها في مجال التكرير والبتروكيماويات.وتسعى بعض دول الشرق الأوسط التي بنت ثرواتها عبر تصدير النفط إلى تطوير الهيدروجين كوقود في المستقبل، بالنظر إلى تحول بعض الأسواق نحو طلب طاقة بديلة تسبب تلوثا أقل من النفط.وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قال في وقت سابق إن السعودية تريد أن أكبر ناقلة للهيدروجين في العالم، علما بأنها أكبر مصدر للنفط في العالم.