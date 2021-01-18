تصفية الشركة التي أسسها عبد الناصر.. الملياردير المصري الشهير يرد (صورة)

نسيت انها فى آخر خمسين سنة بتخسر مليارات سنويا من فلوس الشعب و دافعي الضرائب . احسن نوزع علي كل عامل مكافأة من إجمالي خسائر سنتين متقسمةًعليهم ! للعلم معظم العمال بتشتغل في شغلانات تانية و يتيحي تمضي و بس .... https://t.co/kHRzaSWt4S
— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) January 17, 2021
نسيت انها فى آخر خمسين سنة بتخسر مليارات سنويا من فلوس الشعب و دافعي الضرائب . احسن نوزع علي كل عامل مكافأة من إجمالي خسائر سنتين متقسمةًعليهم ! للعلم معظم العمال بتشتغل في شغلانات تانية و يتيحي تمضي و بس .... https://t.co/kHRzaSWt4S