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إقتصاد
الذهب يرتفع مع الدولار.. هذه أسعار صباح الاثنين
Lebanon 24
18-01-2021
|
12:00
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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد أن سجلت أدنى مستوى خلال شهر ونصف الشهر في وقت سابق من الجلسة، مدعومة بفرص إقرار حزمة أميركية ضخمة للإغاثة من تداعيات فيروس كورونا.
وبحلول الساعة 07:28 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1836.29 دولار للأونصة، بعد انخفاضه في وقت سابق إلى 1809.90 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ الثاني من كانون الأول الماضي.
فيما زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة بنسبة 0.4 بالمئة لتسجل 1836.80 دولار للأونصة.
وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق العالمية لدى أكسي: "سوق الذهب ما زالت مدعومة نسبيا عند هذه المستويات، إذ أن صعود الدولار الأميركي في الوقت الحالي يتعلق أكثر بالبحث عن ملاذ آمن، وليس تحولا ملحوظا صوب دولار أقوى".
وتابع "التحفيز الأميركي كبير للغاية، سنحصل على حوالي 1.9 تريليون دولار أو 1.5 تريليون، وكلا التصورين جيد للذهب".
وجاء ارتفاع الذهب بالرغم من صعود العملة الأميركية، حيث سجل الدولار الأميركي ذروته في أربعة أسابيع، مما يزيد تكلفة الذهب لحملة العملات الأخرى.
المصدر: وكالات
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