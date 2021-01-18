إقتصاد

اقتصاد تركيا في 2021.. هدف طموح كشف عنه وزير المالية

Lebanon 24
18-01-2021 | 15:00
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قال وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان، إن أنقرة تسعى لخفض عجز الميزانية لعام 2021، إلى 3.5 بالمئة.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها الوزير صباح الاثنين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال ألوان في هذا الخصوص: "نتخذ التدابير اللازمة ونسعى لخفض عجز الميزانية في العام 2021 إلى 3.5 بالمئة".

وأضاف أن وزارته ستستمر في اتباع السياسات المالية العامة المتوافقة مع سياسات مكافحة التضخم. وأشار إلى أن "سياسات الاقتصاد الكلي التي نعتزم تنفيذها، ستضمن تحقيق نمو مستدام".

وتابع قائلا: "سنواصل الالتزام بالانضباط المالي في كافة المجالات، باستثناء ما تتطلبه مكافحة وباء كورونا".
المصدر: وكالات
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