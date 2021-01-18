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إقتصاد
مصر تعلن موعد صناعة أول سيارة من نوعها في البلاد
Lebanon 24
18-01-2021
|
17:30
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وقعت مصر، الاثنين، عقدا مع الصين، لإنتاج أول سيارة كهربائية في البلاد، في إطار الجهود المبذولة لتقليل الانبعاثات الكربونية وبدء رحلة التحول إلى السيارات الكهربائية.
وشارك وزير قطاع الأعمال المصري، هشام توفيق، مراسم التوقيع التي تمت عبر تقنية الفيديو. وستُنتج السيارة داخل مصانع شركة "النصر" للسيارات، بعد اتفاق تطويرها.
وأوضح توفيق أنه تم توقيع عقدين للسيارة الكهربائية، أولهما بدء إنتاج e70 من قبل الشركة بإجمالي 3.5 مليون سيارة، والثاني هو عقد تأهيل المصنع مع شركة أخرى.
وتابع: "التوقيع سبقه مجهود 6 أشهر، بالتعاون مع وزارة الكهرباء، لتحديد سعر الكهرباء للشحن، ولتكون موازية لسعر الوقود العادي للسيارات، وكذلك التنمية المحلية لنشر نقاط الشحن، إلى جانب وزارة الداخلية التي أصدرت منذ شهر تراخيص لـ300 سيارة كهربائية في مصر".
وأكد أن الهدف أيضا من هذه السيارة "ليس التصنيع فقط، وإنما عمل مركز أبحاث لتوطين هذه الصناعة"، لافتا إلى أنه تم العمل لتحقيق ذلك منذ عامين أو 3، "لتكون مصر نقطة انطلاقة لهذه الصناعة".
وأوضح توفيق أن المصنع سيبدأ إنتاجه بـ"الموديل الأحدث" للسيارة عام 2021، وفق ما ذكر موقع "المصري اليوم".
المصدر: سكاي نيوز
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