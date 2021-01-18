الدولار "يتراجع" في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم

سجل سعر صرف الدولار تراجعاً في السوق الموازية، مساء اليوم الإثنين، إذ بلغ 8775 ليرة لبنانية للمبيع و 8825 ليرة لبنانية للشراء.

وكان الدولار سجل صباحاً سعراً ترواح بين 8825 ليرة لبنانية و 8890 ليرة لبنانية.