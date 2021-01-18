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إقتصاد
النقد الدولي يدعو لإنعاش الاقتصاد العالمي "بزيادة الإنفاق" في ظل كورونا
Lebanon 24
18-01-2021
|
23:03
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دعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، صناع السياسات في أنحاء العالم إلى الحرص على المزيد من الإنفاق للمساعدة في إعادة الحياة لاقتصاداتهم المتعثرة.
وذكرت جورجيفا خلال منتدى روسيا الاقتصادي السنوي إنه على الرغم من أن ذلك قد يكون من غير المعتاد لصندوق النقد إلا أنها ستخرج بالفعل بدءا من مارس للمطالبة بزيادة الإنفاقات بقدر المستطاع.
وفي منتصف العام الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي أنه قدم تخفيفا فوريا لخدمة الديون إلى 25 دولة من أعضائه بموجب صندوقه الائتماني المخصص لاحتواء الكوارث، لتمكينها من تركيز مواردها الشحيحة على محاربة فيروس كورونا.
وقالت جورجيفا حينها إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على المجموعة الأولى من الدول التي ستحصل على منح لتغطية التزامات خدمة ديونها المستحقة لصندوق النقد لفترة مبدئية ستة أشهر.
وأضافت أن الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث لديه موارد تبلغ نحو 500 مليون دولار، بما في ذلك تعهدات جديدة بقيمة 185 مليون دولار من بريطانيا و100 مليون دولار من اليابان ومبالغ لم يُفصح عنها من الصين وهولندا ودول أخرى.
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