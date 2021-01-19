إقتصاد

الذهب يصعد مع تراجع الدولار عن ذروة شهر

Lebanon 24
19-01-2021 | 10:00
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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لتصعد من أدنى مستوى لها في شهر ونصف الشهر والذي بلغته في الجلسة السابقة.
وتراجع كذلك الدولار الأميركي، بحسب وكالة "رويترز"، فيما تلقى المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا الدعم من احتمالات ضخ المزيد من التحفيز في الاقتصاد العالمي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1837.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، ليتعافى من أدنى مستوياته منذ الثاني من كانون الأول عند 1809.90 دولار الذي بلغه أمس الاثنين.

وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1839.40 دولار.

وقال مايكل مكارثي، كبير الإستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس: "يبدو أن العامل الرئيسي هو العملة (الأميركية)".

وأضاف مكارثي بقوله "على الرغم من انتعاش الدولار في الآونة الأخيرة، قد يكون هناك المزيد من الضعف وسيدعم ذلك المعدن الأصفر".

ونزل الدولار عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع الذي بلغه في الجلسة السابقة، قبل شهادة المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أمام مجلس الشيوخ.

وبدأت العملة الأميركية العام بارتفاع بنحو اثنين بالمئة مقابل عملات مناظرة رئيسية بدعم من صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية في استجابة لخطة للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن للتخفيف من تداعيات لجائحة كورونا حجمها 1.9 تريليون دولار.

وجرى تداول عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات في نطاق ضيق، لكنها تماسكت فوق واحد بالمئة.

ويتطلع المستثمرون الآن للجولة القادمة من التحفيز المالي في الولايات المتحدة بموجب مقترح الرئيس الأميركي المنتخب. ومن المقرر تنصيب بايدن غدا الأربعاء.

كما تعهد وزراء مالية منطقة اليورو باستمرار الدعم المالي لاقتصاداتهم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.9 بالمئة إلى 25.11 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1093.93 دولار بينما صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2379.57 دولار.
المصدر: سبوتنيك
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