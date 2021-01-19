إقتصاد

رئيس اتحاد المصارف العربية: المصارف اللبنانية بدأت طريقها بالتعافي

Lebanon 24
19-01-2021 | 14:13
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رأى الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، في تصريح ، "ان المصارف اللبنانية بدأت باعتماد خطوات متقدمة للتعافي بتغذية نفسها بـ"الاموال الطازجة" من الخارج وبالتالي تأمين متطلبات البنك المركزي اللبناني".

وأشار فتوح الى "أن القطاع المصرفي اللبناني يقوم بجهود ذاتية في ظل غياب اية خطط انقاذية للحكومة اللبنانية". وأشاد فتوح بخطوة بنك لبنان والمهجر في بيع وحدته في مصر لتأمين زيادة رأس المال وبالتالي تأمين مقدار الزيادة المطلوبة في السيولة".

و قال: "خطوة "بلوم بنك" هي خطوة متقدمة لتطبيق تعاميم مصرف لبنان من اجل اعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني وهي مبادرة رائدة في هذا المجال، لاعادة الدور المتميز للمصارف اللبنانية محليا وعربيا ودوليا".

وأمل فتوح "أن تحذو بقية المصارف اللبنانية حذو "بلوم بنك"بزيادة راسمالها"، وقال:"ان كل المؤشرات تدل ان المصارف اللبنانية ستقوم بزيادة راسمالها".
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