جوازات "كورونا"... هذا ما يخطط له طيران الإمارات والاتحاد للطيران

دخلت طيران الإمارات في دبي وطيران الاتحاد في أبو ظبي في شراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" لتقديم جوازات سفر للمسافرين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس "كوفيد-19" أو ثبتت نتائج اختباراتهم السلبية.

قالت شركة الاتحاد المملوكة للدولة إن بطاقة السفر الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) سيتم تقديمها على رحلات مختارة من أبوظبي في الربع الأول. سيمد الناقل جواز السفر إلى وجهات أخرى إذا نجحت التجربة الأولية. وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضافت الاتحاد أن بطاقة السفر ستحافظ على سيطرة الركاب على بياناتهم وتسهيل مشاركة نتائج اختباراتهم مع شركات الطيران وسلطات السفر.