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إقتصاد
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
Lebanon 24
20-01-2021
|
08:26
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أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاربعاء 20/1/2021 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.
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