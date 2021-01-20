ارتفاع بسعر البنزين وسط مخاوف من أزمة.. إليكم الأسعار الجديدة





- بنزين 95 أوكتان 28100 ليرة .



- بنزين 98 أوكتان 29000 ليرة.



- المازوت 19700 ليرة. ارتفع صباح اليوم الأربعاء سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 800 ليرة والمازوت 500 ليرة والغاز 500 ليرة، لتصبح الأسعار على الشكل التالي:- بنزين 95 أوكتان 28100 ليرة .- بنزين 98 أوكتان 29000 ليرة.- المازوت 19700 ليرة.

وأمس، ذكرت معلومات لـ"صوت لبنان" ان الشركات المستوردة للنفط تمتنع عن تسليم مادة البنزين لمحطات المحروقات منذ الخميس الماضي بسبب نفاد المخزون المدعوم وعدم فتح اعتماد للبواخر الموجودة منذ أكثر من عشرة أيام على السواحل اللبنانية في وقت ان المراجعات مع مصرف لبنان أسفرت عن أن لا حاجة للسوق المحلي للبنزين في فترة الحجر.