بفعل توقعات التحفيز الأميركي... الذهب يواصل تحقيق الأرباح بظل ضعف الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار بعد أن أكدت جانيت يلين، المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأميركية، الحاجة لتحفيز كبير لمساعدة الاقتصاد على التعافي من أزمة فيروس كورونا، مما عزز الإقبال على المعدن الأصفر كأداة للتحوط.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1850.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:04 بتوقيت غرينتش. وأضافت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1850 دولارا.



وحثت يلين، في جلسة تأكيد ترشحيها أمس الثلاثاء، صانعي السياسات على إقرار إنفاق كبير على المساعدات للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، مضيفة أن الفوائد ستفوق تكاليف عبء دين أكبر.