إقتصاد

ارتفاع بسعر البنزين في سوريا.. إعلان هام من الحكومة

Lebanon 24
20-01-2021 | 11:00
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أقرت الحكومة السورية زيادة على أسعار البنزين ليصبح سعر الليتر المدعوم 475 ليرة سورية ارتفاعا من 450 ليرة سورية.

كذلك حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر الليتر غير المدعوم بـ 675 ليرة ارتفاعا من 650 ليرة.

كما زادت سعر ليتر البنزين (أوكتان 95) ليصبح 1300 ليرة، ارتفاعا من 1050 ليرة، وقالت الوزارة إن ذلك السعر يتضمن رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة لليتر الواحد.

وتسري الزيادات الجديدة بدءا من اليوم الأربعاء. 

يذكر أن الوزارة كانت أعلنت زيادة في أسعار البنزين في تشرين الأول الماضي عندما تم رفع سعر الليتر المدعوم بنحو 100% إذ كان سعره يعادل 250 ليرة وارتفع إلى 450 ليرة.

وتعيش البلاد منذ نحو شهر تجددا لأزمة خانقة في تأمين المشتقات النفطية، وبينها البنزين، حيث عادت مشاهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود، وذلك رغم تأكيدات الحكومة بأنها بدأت ضخ كميات إضافية من البنزين.
المصدر: روسيا اليوم
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