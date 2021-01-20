إقتصاد

تصريح لمرشحة بايدن للخزانة عن قيمة الدولار.. ماذا كشفت؟

Lebanon 24
20-01-2021 | 12:00
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اعتبرت جانيت يلين مرشحة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمنصب وزيرة الخزانة، أن قيمة الدولار والعملات الأخرى يجب أن تحددها الأسواق.

وفي كلمة لها أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ في جلسة استماع للتصديق على ترشيحها، اعتبرت أنه "ينبغي للولايات المتحدة أن تعارض محاولات دول أخرى للتلاعب على نحو مصطنع بقيم العملات لكسب مزايا في التجارة، مشددة على أن استهداف أسعار الصرف لتحقيق مزايا تجارية "غير مقبول".

وأضافت: "من الواضح أن الصين هى المنافس الاستراتيجي الأكثر أهمية للولايات المتحدة"، مؤكدة تصميم إدارة بايدن على التصدي لـ"ممارسات الصين التعسفية وغير النزيهة وغير المشروعة".

واعتبرت يلين أن أميركا بحاجة إلى "التصرف بقوة" لإنعاش اقتصادها المتعثر وحماية نفسها من التأثيرات بعيدة المدى بحزمة تحفيز كبيرة، مشيرة إلى أنه "من دون اتخاذ المزيد من الإجراءات، فإننا نخاطر بركود أطول وأكثر إيلاما الآن وندوب طويلة الأمد لاحقا".
المصدر: روسيا اليوم
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