12
o
بيروت
15
o
طرابلس
8
o
صور
8
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
7
o
النبطية
2
o
زحلة
2
o
بعلبك
8
o
بشري
12
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
تصريح لمرشحة بايدن للخزانة عن قيمة الدولار.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
20-01-2021
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبرت جانيت يلين مرشحة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمنصب وزيرة الخزانة، أن قيمة الدولار والعملات الأخرى يجب أن تحددها الأسواق.
وفي كلمة لها أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ في جلسة استماع للتصديق على ترشيحها، اعتبرت أنه "ينبغي للولايات المتحدة أن تعارض محاولات دول أخرى للتلاعب على نحو مصطنع بقيم العملات لكسب مزايا في التجارة، مشددة على أن استهداف أسعار الصرف لتحقيق مزايا تجارية "غير مقبول".
وأضافت: "من الواضح أن الصين هى المنافس الاستراتيجي الأكثر أهمية للولايات المتحدة"، مؤكدة تصميم إدارة بايدن على التصدي لـ"ممارسات الصين التعسفية وغير النزيهة وغير المشروعة".
واعتبرت يلين أن أميركا بحاجة إلى "التصرف بقوة" لإنعاش اقتصادها المتعثر وحماية نفسها من التأثيرات بعيدة المدى بحزمة تحفيز كبيرة، مشيرة إلى أنه "من دون اتخاذ المزيد من الإجراءات، فإننا نخاطر بركود أطول وأكثر إيلاما الآن وندوب طويلة الأمد لاحقا".
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
قبيل مغادرة البيت الابيض...ماذا قالت إبنة ترامب عن خطيبها اللبناني؟
Lebanon 24
قبيل مغادرة البيت الابيض...ماذا قالت إبنة ترامب عن خطيبها اللبناني؟
23:03 | 2021-01-19
19/01/2021 11:03:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"علينا الحذر".. وباء آخر "قادم" من الصين يشبه كورونا
Lebanon 24
"علينا الحذر".. وباء آخر "قادم" من الصين يشبه كورونا
17:00 | 2021-01-19
19/01/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إدارة مستشفى السان جورج تتحدث عن حالة الوزير حسن
Lebanon 24
إدارة مستشفى السان جورج تتحدث عن حالة الوزير حسن
20:31 | 2021-01-19
19/01/2021 08:31:36
Lebanon 24
Lebanon 24
صناديق تراهن على هبوط الدولار بـ10 مليارات دولار.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
صناديق تراهن على هبوط الدولار بـ10 مليارات دولار.. ماذا يحدث؟
16:30 | 2021-01-19
19/01/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني من داخل المستشفى.. "انتبهوا على حالكم كورونا مش هينة" (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني من داخل المستشفى.. "انتبهوا على حالكم كورونا مش هينة" (فيديو)
17:47 | 2021-01-19
19/01/2021 05:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:17 | 2021-01-20
بيان عن مديرية المالية العامة بخصوص الضرائب والرسوم
11:26 | 2021-01-20
تحذير من كارثة تهدد قطاع الدواجن.. "لفتح السوبرماركت بوقت محدد وإعادة خدمة التوصيل بالمطاعم"
11:04 | 2021-01-20
حب الله: ارتفاع التصدير يعني تنافسية المنتجات اللبنانية
11:00 | 2021-01-20
ارتفاع بسعر البنزين في سوريا.. إعلان هام من الحكومة
10:50 | 2021-01-20
بروتوكول تعاون بين غرفة طرابلس ومشروع الاستثمار في الجودة لدعم القطاع الزراعي
10:00 | 2021-01-20
بفعل توقعات التحفيز الأميركي... الذهب يواصل تحقيق الأرباح بظل ضعف الدولار
فيديو
"الأرض الخارقة".. اكتشاف كوكب نادر خارج النظام الشمسي! (فيديو)
Lebanon 24
"الأرض الخارقة".. اكتشاف كوكب نادر خارج النظام الشمسي! (فيديو)
18:00 | 2021-01-19
20/01/2021 15:49:34
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تكشف عن مواصفات ساعتها المنزلية الذكية! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تكشف عن مواصفات ساعتها المنزلية الذكية! (فيديو)
15:00 | 2021-01-19
20/01/2021 15:49:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بهدفيْ إبراهيموفيتش.. "ميلان" يعود لصدارة الدوري الإيطالي منفرداً (فيديو)
Lebanon 24
بهدفيْ إبراهيموفيتش.. "ميلان" يعود لصدارة الدوري الإيطالي منفرداً (فيديو)
15:00 | 2021-01-19
20/01/2021 15:49:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact