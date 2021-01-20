إقتصاد

بروتوكول تعاون بين غرفة طرابلس ومشروع الاستثمار في الجودة لدعم القطاع الزراعي

Lebanon 24
20-01-2021 | 10:50
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أعلن في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي عن بروتوكول تعاون وشراكة بين الغرفة وبين مشروع الاستثمار في الجودة في لبنان (LINQ) الممول من الوكالة الأميركية للتنمية (USAID)، عبر لقاء عقد عبر تقنية "زوم" وجمع رئيس الغرفة توفيق دبوسي، ومديرتها ليندا سلطان ومدير المختبرات الدكتور خالد العمري، ومديرة المشروع سيلين عبدالله ملكي والمديرة التقنية المهندسة ريم درباس.

تهدف الشراكة التي تستمر سنة واحدة الى دعم القطاع الزراعي والتصنيع الزراعي عبر قبول هبة لتجهيز مركز التطوير الصناعي لأبحاث الزراعة والغذاء في مختبرات الغرفة، وتجهيزه بماكينة تعبئة وتوضيب الفواكه والخضار المجففة، وماكينة تعبئة الأعشاب المجففة على شكل مظروف الشاي، بالإضافة الى إعتماد برنامج متخصص لإصدار الحقائق الغذائية التي توضع على المنتجات المختلفة بهدف مطابقتها لقوانين التصدير الى كل أنحاء العالم.
وخلال اللقاء، أكد دبوسي أن "المختبرات تقوم بدور كبير وفعال ضمن منظومة عمل متكاملة للغرفة التي تسعى الى تقديم كل التسهيلات التي تساهم في إنعاش كل القطاعات من خلال شراكات هامة مع مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية"، لافتا الى أن "تجهيز مركز "إدراك" مختبرات الغرفة بهذه التقنيات الحديثة ستساهم في دعم القطاعات الزراعية والريفية بالانتاج الزراعي، بالإضافة الى دعم المؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال في إنشاء منتجات تنافسية قابلة للاستهلاك المحلي والتصدير".
 
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