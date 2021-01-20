حب الله: ارتفاع التصدير يعني تنافسية المنتجات اللبنانية

سأل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، عماد حب الله، في حديث إلى صحيفة "الأخبار":"لماذا يُطرح التصدير كما لو أنّه على حساب الإنتاج المحلّي؟ على العكس من ذلك، ارتفاع التصدير يعني أنّ السلع اللبنانية تنافسية، وتؤمّن حاجات السوق الداخلي. الواحدة لا تحلّ مكان الأخرى".

وأكّد أن الصناعيين "يُصنّعون للسوق المحلي ما يزيد على ثلاثة أضعاف الصناعات المُخصّصة للتصدير" بحسب احصاءات جمعية الصناعيين اللبنانيين، ولكن ما يجب التركيز عليه، يضيف الوزير حب الله، هو "تشجيع المُستثمرين على إطلاق معامل لتصنيع مواد نُعاني من نقص فيها، كالزجاج والسكّر مثلاً. بالتوازي، نجد مُتحمّسين لإنشاء صناعات لها علاقة بالأدوية والصناعات الغذائية".

وقال: "المشكلة هي في عدم ثقة المستثمرين بالقطاع المصرفي، وعدم الاستقرار السياسي".