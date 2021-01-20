اتفاقية استحواذ بنك أبو ظبي الأول على 100% من رأسمال بنك عوده... اليكم التفاصيل

أعلن بنك أبو ظبي الأول وبنك عوده ش.م.ل اليوم، عن توقيع الاتفاقية النهائية لعملية استحواذ بنك أبو ظبي الأول على 100% من رأسمال بنك عوده ش.م.م (مصر).



وأوضح بيان لبنك أبو ظبي أن "اتفاقية الاستحواذ هذه جاءت عقب استكمال عملية معمقة لتدقيق المعطيات والفحص النافي للجهالة الذي أجراه بنك أبو ظبي الأول على أعمال بنك عوده (مصر) وفقا للتشريعات السارية، وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئية المطلوبة من البنك المركزي المصري. ومن المتوقع استكمال عملية الاستحواذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد استيفاء عدة شروط شائعة لمثل هذه العملية، منها الحصول على الموافقات النهائية من البنك والمصرفين المركزيين والجهات التنظيمية والرقابية اللازمة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. وسيتم الإفصاح عن كافة المستجدات الأخرى المرتبطة بهذه الصفقة في الوقت المناسب".



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبو ظبي الأول أندريه صايغ: "لدى بنك أبو ظبي الأول تاريخ طويل في جمهورية مصر العربية، حيث افتتح البنك أول فرع له في مصر منذ أكثر من 45 عاما. وتعد هذه العملية أول استحواذ دولي لبنك أبو ظبي الأول، ومن شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة نمو أعمال المجموعة في أسواق تتمتع بإمكانات واعدة، خصوصا وأن هذا الاستحواذ سيضيف خبرة واسعة وقوة مالية تدعمان مسيرة النمو والإيرادات المستدامة لمجموعتنا. ويلتزم بنك أبو ظبي الأول من جانبه بدعم العملاء في مصر من خلال توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات الأفراد والشركات، فضلا عن سعيه ليكون حلقة وصل للتجارة والاستثمار بين منطقة الشرق الأوسط وشمال وأفريقيا والعالم".



من جهته، قال رئيس مجلس إدارة المسؤول التنفيذي الرئيسي لمجموعة بنك عوده سمير حنا: "تمثل عملية الاستحواذ هذه أفضل النتائج التي توصلنا إليها لصالح كافة شركائنا، وبشكل خاص عملائنا وموظفينا في مصر، وذلك نتيجة التحديات التي يواجهها لبنان منذ 16 شهرا. ويعكس هذا الاستحواذ الثقة الكبيرة بجودة وفعالية نموذج الأعمال والحوكمة التي أسستها مجموعة بنك عوده في المنطقة".



ولفت البيان الى أن "الاستحواذ سيساهم في زيادة حجم ونطاق نشاط بنك أبو ظبي الأول في مصر بشكل كبير، وسيجعل منه أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في الجمهورية من حيث الأصول، حيث تتجاوز قيمتها 120 مليار جنيه مصري (8.1 مليار دولار) بعد التجميع. وستساهم عائدات عملية البيع في تعزيز ملاءة مجموعة بنك عوده ومرونتها المالية".



وأشار الى أن "إجمالي أصول بنك عوده (مصر) بلغ 83.2 مليار جنيه مصري (ما يعادل 5.3 مليار دولار أميركي) بحلول نهاية سبتمبر 2020، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 7.6 مليار جنيه مصري (ما يعادل 479 مليون دولار أميركي). ومن شأن الخدمات المصرفية المتميزة التي يقدمها بنك عوده (مصر) للأفراد والشركات، إلى جانب شبكة فروعه المنتشرة والبالغ عددها 53 فرعا، أن تكمل العمليات التشغيلية لبنك أبو ظبي الأول في مصر من خلال فروعه البالغ عددها 17 فرعا وحضوره المتميز في السوق المصرية منذ عام 1975".



وذكر البيان أن "بنك أبو ظبي الأول وشركة "يو بي إس. أيه جي" (UBS AG) فرع لندن، عملا كاستشاريين ماليين لعملية الاستحواذ، في حين عملت كل من "فريش فيلدز بروكهاوس دراينجر إل. إل بي" (Freshfields Bruckhaus Deringer LLP)، وشركة "معتوق بسيوني وحناوي" كاستشاريين قانونيين لبنك أبو ظبي الأول في هذه الصفقة. كما عملت المجموعة المالية "هيرمس" (EFG Hermes) (كالاستشاري المالي الوحيد لبنك عوده في عملية الاستحواذ هذه، في حين عملت كل من شركة "ديكرت إل إل بي" (Dechert LLP) وشركة "ذو الفقار وشركائهم" كاستشاريين قانونيين لبنك عوده في هذه العملية. وقد قدم ج ب مورغين (JPMorgan) رأيا حول عدالة سعر هذه العملية لبنك عوده في حين قدمت شركة "برودعايت أدفايسرز ش.م.ل" Broadgate Advisors)) خدمات استشارية متصلة لهذه العملية".