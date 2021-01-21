15
o
بيروت
15
o
طرابلس
11
o
صور
18
o
جبيل
9
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
11
o
بشري
9
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
بعد ظهور مؤسسها.. سهم شركة صينية شهيرة يقفز 9%!
Lebanon 24
21-01-2021
|
07:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قفزت أسهم شركة "علي بابا" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية بأكثر من 9% أمس الأربعاء، بعد ظهور مؤسس الشركة جاك ما للعلن، وذلك للمرة الأولى منذ تشرين الأول الماضي.
وقفز سهم "علي بابا" بنسبة 9.34% إلى 267 دولار هونغ كونغ للسهم، وفقا لبيانات بورصة هونغ كونغ.
وفي وقت سابق، ذكرت مصادر صينية أن جاك ما أجرى أمس مكالمة فيديو مع مدرسين ريفيين من مناطق مختلفة من البلاد لينهي بذلك شائعات تمت إثارتها حول اختفاء الملياردير، إذ لم يظهر للعلن منذ نهاية تشرين الأول الماضي.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة
إشكال كبير في مطار بيروت.. ماذا يجري؟ (فيديو)
Lebanon 24
إشكال كبير في مطار بيروت.. ماذا يجري؟ (فيديو)
13:42 | 2021-01-20
20/01/2021 01:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكل بولس اللبناني الثري الذي دخل عائلة ترامب.. من هو؟ (صور)
Lebanon 24
مايكل بولس اللبناني الثري الذي دخل عائلة ترامب.. من هو؟ (صور)
13:23 | 2021-01-20
20/01/2021 01:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما لم تروه من عدسات كاميرات تنصيب بايدن (صور)
Lebanon 24
ما لم تروه من عدسات كاميرات تنصيب بايدن (صور)
20:44 | 2021-01-20
20/01/2021 08:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يساعد بايدن لبنان؟ الصديق المقرب له اللبناني الأميركي يتحدث عن الشروط
Lebanon 24
هل يساعد بايدن لبنان؟ الصديق المقرب له اللبناني الأميركي يتحدث عن الشروط
14:37 | 2021-01-20
20/01/2021 02:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حلّ الموعد المُنتظر.. هل فُرِجَت حكوميًّا؟
Lebanon 24
حلّ الموعد المُنتظر.. هل فُرِجَت حكوميًّا؟
13:30 | 2021-01-20
20/01/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:10 | 2021-01-21
الدولار على ارتفاعه.. هكذا افتتحت السوق الموازية
09:37 | 2021-01-21
زيادة رأسمال المصارف لن تضمن تأمين الدولار الحقيقي للمودع.. اليكم رأي خبير اقتصادي
08:30 | 2021-01-21
تفاصيل أزمة الدولار في العراق.. الأسعار تتقلب والصرافون و"المركزي" على الخط
08:17 | 2021-01-21
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الخميس
06:37 | 2021-01-21
الاقتصاد الأسود ينمو.. استعدوا لمزيد من ارتفاع الأسعار
06:22 | 2021-01-21
"المنصة مقفلة"
فيديو
متزوجة أيضاً من يهودي.. "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا ترامب
Lebanon 24
متزوجة أيضاً من يهودي.. "إيفانكا الجديدة" تبدأ عهد والدها باستهداف ميلانيا ترامب
07:30 | 2021-01-21
21/01/2021 10:44:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"Vivo" تكشف هاتفها الأحدث لشبكات "5G".. بقدرات تصوير ممتازة (فيديو)
Lebanon 24
"Vivo" تكشف هاتفها الأحدث لشبكات "5G".. بقدرات تصوير ممتازة (فيديو)
18:00 | 2021-01-20
21/01/2021 10:44:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مغادرة ترامب البيت الأبيض: أتمنى أن لا يطول الوداع (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مغادرة ترامب البيت الأبيض: أتمنى أن لا يطول الوداع (فيديو)
15:23 | 2021-01-20
21/01/2021 10:44:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact