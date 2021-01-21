إقتصاد

بعد ظهور مؤسسها.. سهم شركة صينية شهيرة يقفز 9%!

Lebanon 24
21-01-2021 | 07:30
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قفزت أسهم شركة "علي بابا" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية بأكثر من 9% أمس الأربعاء، بعد ظهور مؤسس الشركة جاك ما للعلن، وذلك للمرة الأولى منذ تشرين الأول الماضي.

وقفز سهم "علي بابا" بنسبة 9.34% إلى 267 دولار هونغ كونغ للسهم، وفقا لبيانات بورصة هونغ كونغ.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر صينية أن جاك ما أجرى أمس مكالمة فيديو مع مدرسين ريفيين من مناطق مختلفة من البلاد لينهي بذلك شائعات تمت إثارتها حول اختفاء الملياردير، إذ لم يظهر للعلن منذ نهاية تشرين الأول الماضي.
المصدر: وكالات
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