إقتصاد

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الخميس

Lebanon 24
21-01-2021 | 08:17
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أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الخميس 21/1/2021 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.
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نقابة الصرافين

لبنان

دولار

الليرة

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